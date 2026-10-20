EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr rutschte die EMS-CHEMIE-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 879,50 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'271 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 879,50 CHF. Bei 883,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 274 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 885,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,63 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 530,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 65,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 19,77 CHF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,69 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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