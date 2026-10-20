EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagmittag leichter

Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 877,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'239 Punkten steht. Die EMS-CHEMIE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 872,00 CHF ab. Mit einem Wert von 883,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 1'029 Aktien.

Am 19.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 885,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,91 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Mit Abgaben von 39,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 19,77 CHF belaufen.

In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,69 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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