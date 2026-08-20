EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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20.08.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EMS-CHEMIE gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 776,00 CHF abwärts.
Die EMS-CHEMIE-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 776,00 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'242 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 776,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 781,00 CHF. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 118 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Kursplus von 8,18 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 46,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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