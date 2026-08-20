EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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20.08.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 760,00 CHF nach.
Das Papier von EMS-CHEMIE gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 760,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'130 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 757,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 781,00 CHF. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 1'642 Aktien.
Bei 839,50 CHF markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 10,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 43,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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