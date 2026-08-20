EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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20.08.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 773,50 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 773,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'185 Punkten liegt. In der Spitze fiel die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 773,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 781,00 CHF. Bisher wurden heute 558 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 839,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 7,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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