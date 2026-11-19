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19.11.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger schicken EMS-CHEMIE am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Zuletzt ging es für die EMS-CHEMIE-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 828,00 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 828,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'838 Punkten realisiert. Im Tief verlor die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 825,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 834,50 CHF. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 2'489 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 900,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,57 CHF.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,54 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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