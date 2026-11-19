|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.11.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verbilligt sich am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 827,50 CHF ab.
Um 12:28 Uhr fiel die EMS-CHEMIE-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 827,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'852 Punkten realisiert. Im Tief verlor die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 827,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 834,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'472 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Am 21.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,76 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,57 CHF.
In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,54 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie
EMS-CHEMIE-Aktie dennoch tiefer: Umsatzziele für 2026 nach oben korrigiert
EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1
EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
|
19.11.26
|EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger schicken EMS-CHEMIE am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
19.11.26
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verbilligt sich am Mittag (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.11.26
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
05.11.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Zuversicht in Zürich: SPI im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu EMS-CHEMIE AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
EMS-CHEMIE am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.