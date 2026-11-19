Um 12:28 Uhr fiel die EMS-CHEMIE-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 827,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'852 Punkten realisiert. Im Tief verlor die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 827,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 834,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'472 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,76 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,57 CHF.

In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,54 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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