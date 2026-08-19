EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittwochvormittag behauptet
Die Aktie von EMS-CHEMIE zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 779,00 CHF zeigte sich die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die EMS-CHEMIE-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 779,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'186 Punkten tendiert. Der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 782,50 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 777,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 777,00 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 286 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EMS-CHEMIE-Aktie 7,77 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 530,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 31,96 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie
EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert
Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne
EMS-CHEMIE-Aktie schwächer: Weniger Umsatz aber starkes Neugeschäft
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
|
09:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittwochvormittag behauptet (finanzen.ch)
|
18.08.26
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
18.08.26
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Verluste in Zürich: SPI fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Freundlicher Handel: SPI beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
30.07.26
|SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)