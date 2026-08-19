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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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19.08.2026 09:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittwochvormittag behauptet

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittwochvormittag behauptet

Die Aktie von EMS-CHEMIE zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 779,00 CHF zeigte sich die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

EMS-CHEMIE
778.24 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

Die EMS-CHEMIE-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 779,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'186 Punkten tendiert. Der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 782,50 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 777,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 777,00 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 286 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EMS-CHEMIE-Aktie 7,77 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 530,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 31,96 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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