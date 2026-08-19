EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 782,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'232 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 783,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 777,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 2'457 Stück.

Bei 839,50 CHF markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EMS-CHEMIE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 32,23 Prozent Luft nach unten.

EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 19,54 CHF belaufen.

Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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