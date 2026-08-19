EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittwochmittag mit Verlusten

Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 774,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'164 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 774,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 777,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 984 EMS-CHEMIE-Aktien.

Bei einem Wert von 839,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2026). Gewinne von 8,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 31,52 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 19,54 CHF.

Den erwarteten Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,45 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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