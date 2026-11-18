Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 837,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'085 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 840,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 837,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 212 EMS-CHEMIE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 900,00 CHF. 7,46 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 530,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,72 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,57 CHF.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,54 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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