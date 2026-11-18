Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 841,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'060 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf 846,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 837,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'407 EMS-CHEMIE-Aktien.

Am 21.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 900,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,95 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 37,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 19,57 CHF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,54 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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