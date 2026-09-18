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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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18.09.2026 09:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit Verlusten

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 803,00 CHF.

EMS-CHEMIE
801.26 CHF -0.85%
Kaufen Verkaufen

Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 803,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'675 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 799,00 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 801,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'718 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 839,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,55 Prozent. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 34,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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