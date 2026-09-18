EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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18.09.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Zuletzt fiel die EMS-CHEMIE-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 797,00 CHF ab.
Die EMS-CHEMIE-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 797,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'572 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 794,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 801,00 CHF. Zuletzt wechselten 4'016 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 839,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2026). Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 5,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,54 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.
In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,46 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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