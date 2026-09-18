EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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18.09.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von EMS-CHEMIE
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die EMS-CHEMIE-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 802,50 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 802,50 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'708 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 794,50 CHF. Bei 801,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 3'435 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Am 10.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 839,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 4,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 33,96 Prozent Luft nach unten.
Nach 18,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 19,54 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EMS-CHEMIE-Gewinn in Höhe von 21,46 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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