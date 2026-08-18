EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag gefragt

Die EMS-CHEMIE-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 786,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'176 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 786,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 782,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 426 Stück.

Bei 839,50 CHF markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 6,81 Prozent Luft nach oben. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie.

Nach 18,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 19,54 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne

EMS-CHEMIE-Aktie schwächer: Weniger Umsatz aber starkes Neugeschäft