EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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18.08.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 777,50 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 777,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'156 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der EMS-CHEMIE-Aktie ging bis auf 776,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 782,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'821 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 839,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.08.2026 erreicht. 7,97 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 31,83 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem EMS-CHEMIE seine Aktionäre 2025 mit 18,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF je Aktie ausschütten.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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