EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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18.08.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 782,00 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 782,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'108 Punkten liegt. In der Spitze fiel die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 777,00 CHF. Bei 782,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 1'691 EMS-CHEMIE-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 7,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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