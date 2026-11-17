Um 09:28 Uhr rutschte die EMS-CHEMIE-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 838,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'277 Punkten realisiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie gab in der Spitze bis auf 837,00 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 838,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 213 EMS-CHEMIE-Aktien.

Am 21.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 900,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 6,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (530,00 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,57 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,54 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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