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17.11.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von EMS-CHEMIE
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 838,00 CHF ab.
Der EMS-CHEMIE-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 838,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'128 Punkten steht. In der Spitze büsste die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 831,00 CHF ein. Bei 838,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 1'388 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.
Am 21.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 900,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 530,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 36,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,57 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,54 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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EMS-CHEMIE am 17.11.2026
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