Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der EMS-CHEMIE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 839,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 21'211 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 839,50 CHF aus. Im Tief verlor die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 831,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 838,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 676 EMS-CHEMIE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 900,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,27 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie 36,83 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 19,57 CHF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,54 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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