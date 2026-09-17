EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Die EMS-CHEMIE-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 804,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'623 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 806,00 CHF. In der Spitze büsste die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 800,50 CHF ein. Bei 804,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 313 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.

Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 839,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 4,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 530,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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