EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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17.09.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Donnerstagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Zuletzt ging es für das EMS-CHEMIE-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 809,00 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 809,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'702 Punkten notiert. In der Spitze legte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 809,50 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 804,50 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'535 Stück gehandelt.
Bei 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Kursplus von 3,77 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 34,49 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für EMS-CHEMIE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 19,54 CHF ausgeschüttet werden.
Den erwarteten Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,45 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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