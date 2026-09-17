EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Die EMS-CHEMIE-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 804,50 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'608 Punkten tendiert. In der Spitze legte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 806,00 CHF zu. Die EMS-CHEMIE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 794,00 CHF ab. Bei 804,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'233 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 839,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 4,35 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 530,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 34,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 19,54 CHF belaufen.

In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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