EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag nahezu unverändert

Im SIX SX-Handel kam die EMS-CHEMIE-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 798,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'298 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 798,00 CHF aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 794,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 795,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 140 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 5,20 Prozent Luft nach oben. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 50,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,54 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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