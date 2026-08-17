Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’318 -0.5%  SPI 20’204 -0.5%  Dow 53’513 -0.4%  DAX 26’407 -0.1%  Euro 0.9380 -0.1%  EStoxx50 6’538 0.0%  Gold 4’416 0.9%  Bitcoin 51’423 0.7%  Dollar 0.8095 -0.4%  Öl 88.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sandoz124359842Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Der Unterschied liegt im Design
HSBC beruhigt: Sektorrotation bei KI-Aktien nur vorübergehende Gewinnmitnahme
S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor einem Jahr eingebracht
S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Plus500 Depot

EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.08.2026 16:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagnachmittag Verlust reich

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagnachmittag Verlust reich

Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 788,00 CHF ab.

EMS-CHEMIE
795.75 CHF 0.02%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die EMS-CHEMIE-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 788,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'213 Punkten steht. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 786,50 CHF. Bei 795,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3'134 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 839,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EMS-CHEMIE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 32,74 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne

EMS-CHEMIE-Aktie schwächer: Weniger Umsatz aber starkes Neugeschäft

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EMS-CHEMIE AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:30 UBS Logo UBS KeyInvest: Rekorde mit Warnsignalen
10:24 Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
09:30 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
08:45 Logo WHS Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’893.70 19.85 SL4BRU
Short 15’204.82 13.84 S3CBQU
Short 15’795.81 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’317.84 17.08.2026 16:40:40
Long 13’715.40 19.45 SMBH3U
Long 13’395.62 13.64 SVBOKU
Long 12’838.33 8.99 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
SIG-Aktie bricht ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte

Top-Rankings

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.