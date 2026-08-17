EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagnachmittag Verlust reich

Um 16:28 Uhr fiel die EMS-CHEMIE-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 788,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'213 Punkten steht. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 786,50 CHF. Bei 795,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3'134 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 839,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EMS-CHEMIE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 32,74 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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