EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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17.08.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von EMS-CHEMIE
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 792,50 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 792,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'240 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 792,00 CHF ab. Bei 795,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'039 EMS-CHEMIE-Aktien.
Bei einem Wert von 839,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2026). Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 5,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 33,12 Prozent Luft nach unten.
Für EMS-CHEMIE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 19,54 CHF ausgeschüttet werden.
In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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