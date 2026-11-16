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16.11.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Montagvormittag seitwärts
Die Aktie von EMS-CHEMIE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 846,50 CHF.
Bei der EMS-CHEMIE-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 846,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 21'346 Punkten steht. In der Spitze gewann die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 848,00 CHF. Die Abwärtsbewegung der EMS-CHEMIE-Aktie ging bis auf 846,50 CHF. Bei 848,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 178 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 900,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 59,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,57 CHF.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,54 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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