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16.11.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagnachmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 842,50 CHF.
Das Papier von EMS-CHEMIE gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 842,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'400 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 842,00 CHF. Bei 848,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'612 EMS-CHEMIE-Aktien.
Am 21.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 900,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,82 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (530,00 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie 37,09 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für EMS-CHEMIE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 18,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 19,57 CHF belaufen.
Experten taxieren den EMS-CHEMIE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 21,54 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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