EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr rutschte die EMS-CHEMIE-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 878,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'225 Punkten steht. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 878,00 CHF. Mit einem Wert von 883,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 655 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.

Am 15.10.2026 markierte das Papier bei 884,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 0,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 65,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem EMS-CHEMIE seine Aktionäre 2025 mit 18,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF je Aktie ausschütten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie in Höhe von 21,47 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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