EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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16.10.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 878,00 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die EMS-CHEMIE-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 878,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'225 Punkten steht. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 878,00 CHF. Mit einem Wert von 883,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 655 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.
Am 15.10.2026 markierte das Papier bei 884,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 0,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 65,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem EMS-CHEMIE seine Aktionäre 2025 mit 18,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF je Aktie ausschütten.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie in Höhe von 21,47 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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