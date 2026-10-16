EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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16.10.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 882,00 CHF ab.
Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 882,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'283 Punkten steht. Bei 876,50 CHF markierte die EMS-CHEMIE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 883,00 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'422 Stück gehandelt.
Am 15.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 884,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 530,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 66,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,47 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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