EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag mit Abschlägen

Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 877,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'259 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 876,50 CHF. Bei 883,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 1'738 Aktien.

Bei 884,50 CHF markierte der Titel am 15.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,80 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 530,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 39,60 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,47 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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