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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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16.09.2026 09:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit Aufschlag

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 806,50 CHF.

EMS-CHEMIE
802.08 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von EMS-CHEMIE legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 806,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'487 Punkten steht. Kurzfristig markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 806,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 804,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 337 EMS-CHEMIE-Aktien.

Am 10.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 839,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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