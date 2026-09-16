EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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16.09.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE steigt am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von EMS-CHEMIE. Das Papier von EMS-CHEMIE konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 806,50 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 806,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'511 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die EMS-CHEMIE-Aktie sogar auf 807,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 804,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'663 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Am 10.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 839,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,09 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 530,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,28 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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