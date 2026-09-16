Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’557 0.5%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’538 0.5%  Euro 0.9470 0.3%  EStoxx50 6’267 0.5%  Gold 4’264 -0.7%  Bitcoin 62’668 1.2%  Dollar 0.8257 0.9%  Öl 105.6 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
KI-Aktien wie NVIDIA & Co. vor dem Kollaps? Darum warnt Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Künstliche Intelligenz: Zwischen Hardware und Substanz
Suche...

EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 16:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE steigt am Nachmittag

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE steigt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von EMS-CHEMIE. Das Papier von EMS-CHEMIE konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 806,50 CHF.

EMS-CHEMIE
803.77 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen

Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 806,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'511 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die EMS-CHEMIE-Aktie sogar auf 807,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 804,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'663 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 839,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,09 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 530,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,28 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten