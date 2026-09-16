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16.09.2026 12:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE kommt am Mittwochmittag kaum vom Fleck

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE kommt am Mittwochmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von EMS-CHEMIE zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 803,50 CHF.

EMS-CHEMIE
803.04 CHF 0.72%
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Die EMS-CHEMIE-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 803,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'537 Punkten liegt. Bei 806,50 CHF markierte die EMS-CHEMIE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der EMS-CHEMIE-Aktie ging bis auf 800,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 804,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'118 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 839,50 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 4,48 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 51,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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