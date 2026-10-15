EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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15.10.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag schwächer
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 860,50 CHF abwärts.
Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 860,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'067 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 860,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 864,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 349 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 872,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EMS-CHEMIE-Aktie somit 1,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Mit Abgaben von 38,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie in Höhe von 21,49 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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