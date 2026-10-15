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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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15.10.2026 16:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Donnerstagnachmittag stärker

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EMS-CHEMIE zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 878,00 CHF.

EMS-CHEMIE
878.14 CHF 1.75%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von EMS-CHEMIE zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 878,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'152 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 879,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 864,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'256 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2026 bei 879,00 CHF. 0,11 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Abschläge von 39,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 21,49 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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