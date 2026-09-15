EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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15.09.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 777,00 CHF abwärts.
Die EMS-CHEMIE-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 777,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'406 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 777,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 780,00 CHF. Zuletzt wechselten 249 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Am 10.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 839,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,04 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 530,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,79 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 19,54 CHF belaufen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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