EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.09.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE legt am Nachmittag zu
Die Aktie von EMS-CHEMIE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 799,50 CHF zu.
Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 799,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'451 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 800,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 780,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'014 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. Gewinne von 5,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.
In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie
EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1
EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert
Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
|
16:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
12:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
09:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EMS-CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
28.08.26
|EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1 (AWP)
Analysen zu EMS-CHEMIE AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- SMI gibt kräftig nach -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während der deutsche Leitindex ebenfalls nachgibt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.