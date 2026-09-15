EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE legt am Nachmittag zu

Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 799,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'451 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 800,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 780,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'014 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. Gewinne von 5,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.

In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne