EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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15.09.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EMS-CHEMIE. Zuletzt stieg die EMS-CHEMIE-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 786,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die EMS-CHEMIE-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'404 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 786,00 CHF. Bei 780,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 942 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2026 auf bis zu 839,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 530,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 32,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EMS-CHEMIE-Gewinn in Höhe von 21,45 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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