EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag im Aufwind

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von EMS-CHEMIE zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 870,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'767 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 870,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 868,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 249 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 872,50 CHF. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 0,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 64,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für EMS-CHEMIE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 18,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 19,54 CHF belaufen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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