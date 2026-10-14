EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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14.10.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Mittwochmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 866,50 CHF zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das EMS-CHEMIE-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 866,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'913 Punkten tendiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf 871,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 868,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 2'734 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Am 13.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 872,50 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EMS-CHEMIE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,49 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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