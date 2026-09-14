EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE wird am Montagvormittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 792,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'582 Punkten steht. Die EMS-CHEMIE-Aktie sank bis auf 790,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 790,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 730 EMS-CHEMIE-Aktien.

Bei einem Wert von 839,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2026). Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 5,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 530,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,12 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,45 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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