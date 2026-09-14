EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagnachmittag im Minusbereich

Das Papier von EMS-CHEMIE gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 789,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'598 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 789,50 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 790,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'106 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 839,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.08.2026 erreicht. 6,33 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 48,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 19,54 CHF belaufen.

Experten taxieren den EMS-CHEMIE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 21,45 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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