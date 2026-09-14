EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE büsst am Mittag ein

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 793,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'624 Punkten steht. Die EMS-CHEMIE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 790,00 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 790,00 CHF. Bisher wurden heute 1'259 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 839,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2026). Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 5,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 33,17 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EMS-CHEMIE-Gewinn in Höhe von 21,45 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne