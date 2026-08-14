EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Freitagvormittag in Grün

Um 09:28 Uhr ging es für das EMS-CHEMIE-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 797,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 799,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 799,00 CHF. Bisher wurden heute 687 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.

Am 10.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 839,50 CHF. Mit einem Zuwachs von 5,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 530,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für EMS-CHEMIE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 19,54 CHF ausgeschüttet werden.

Experten taxieren den EMS-CHEMIE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 21,45 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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