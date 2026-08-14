EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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14.08.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE macht am Freitagnachmittag Boden gut
Die Aktie von EMS-CHEMIE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die EMS-CHEMIE-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 797,50 CHF nach oben.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 797,50 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'266 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 799,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 799,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'580 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2026 auf bis zu 839,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 33,54 Prozent wieder erreichen.
EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,45 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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