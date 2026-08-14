EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Freitagmittag in Grün

Um 12:28 Uhr stieg die EMS-CHEMIE-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 799,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'379 Punkten liegt. In der Spitze gewann die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 799,50 CHF. Bei 799,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'462 EMS-CHEMIE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (839,50 CHF) erklomm das Papier am 10.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 530,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 33,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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