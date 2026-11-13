EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Freitagvormittag stabil

Die EMS-CHEMIE-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 848,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 21'211 Punkten steht. Die EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf 849,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 848,00 CHF. Bei 849,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 343 EMS-CHEMIE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 900,00 CHF. 6,13 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 37,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 19,57 CHF.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,54 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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