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13.11.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von EMS-CHEMIE
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 846,50 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 846,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'236 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 845,00 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 849,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'016 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 900,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EMS-CHEMIE-Aktie somit 5,94 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 37,39 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,57 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,54 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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EMS-CHEMIE am 13.11.2026
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